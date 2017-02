E-sigarettidele kehtib samasugune reklaamikeeld kui tavasigarettidele

«E-sigaretid, mis on tubakatootega seonduvad tooted, on võrdsustatud tubakatootega ehk alluvad sarnasele regulatsioonile - seega e-sigarettide reklaam on keelatud,» selgitas ameti kõneisik Hanna Turetski, lisades, et erandiks on vaid käitlejatele suunatud teave, sh erialamessid.

Reklaamiks ei loeta müügikohas kauba ja selle müügitingimuste kohta antavat teavet, mistõttu tuleb olukorda hinnata juhtumipõhiselt ning lähtuda sellest, kas tegemist on neutraalse ja otseselt kaupa ja selle müügitingimusi puudutava infoga või mitte.