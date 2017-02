Madal piletihind nõuab Ryanairilt suurt lõivu

Möödunud aasta viimases kvartalis ja Ryanairi enda majandusaasta arvestuse järgi kolmandas kvartalis langes netotulu 95 miljonile eurole, kuigi ettevõte ise ennustas kvartali lõpuks 102-miljonilist müügitulu, vahendab Bloomberg. 2015. aasta lõpus oli odavlennufirma müügitulu 103 miljonit eurot.

Ryanair langetas möödunud aasta viimases kvartalis 17 protsendi võrra oma piletihinda, et vähegi konkurentide ees eelist saavutada. Kuigi ettevõttel peaks majandusaasta arvestuses kasuminumber jääma 1,3 kuni 1,35 miljardi euro vahele, ei tahtnud Ryanairi esindajad rohkem sel teemal spekuleerida, väites vaid, et igasugused lähiajal aset leida võivad «julgeolekuolukorra muutused» võivad siiski seda numbrit langetada.

«Me oleme ettevaatlikud aastalõpu tulemuste osas,» märkis Ryanairi finantsjuht Neil Sorahan telefoni teel. «Ükskõik milline turušokk - olgu need siis seotud lennukontrolli või terrorismiga - võivad turuolukorda oluliselt mõjutada,» põhjendas ta.

Lisaks Ryanair aktsialangusele võib tulemusi mõjutada ka talviste lennupiletite plaanitust suurem allahindlus. Nimelt pidi lennufirma neid täiendavalt veel 13 kuni 15 protsendi võrra langetama. Selle ainus positiivne efekt oli see, et Ryanairi reisijate arv on kasvanud ning lendude täituvuse protsent on tõusnud 95 protsendini.

Ka ennustatakse, et odavlennufirma lennupiletite hind neljandal kvartalil ehk selle aasta esimese kolme kuu jooksul langeb veelgi 15 protsendi võrra.