Euroopa Liit asus ühtlustama piiritusjookide geograafilise tähistamise nõudeid

«Eelnõu mõte on see, et tekiks geograafiliste tähiste menetluskord: et see oleks lihtsam ja oleks ühtlustatud kogu Euroopas ühtmoodi ja oleks kaitstud ka geograafiliste tähiste traditsioonid, toodete haldamised ja menetlused ja et oleks võimalik juurutada e-lahendusi, et registri loomisel ei oleks suuri kulutusi,» rääkis komisjoni esimees Aivar Kokk, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Kui keegi Eesti tootja soovib [olukorras], [kus] alkohol on Eestis toodetud ning vili siin kasvatatud ja villitud, oleks võimalik saada siin ka geograafiline tähis,» sõnas Kokk, viidates sellele, et majandusomisjon toetas valitsuse seisukohti selles küsimus.

Küll aga lisas Kokk, et eelnõu suurimad toetajad on Lõuna-Euroopa riigid, kus konjaki- ja veinitootmine on tugevalt juurutatud ning geograafilise tähise märk on väga oluline. Kuigi Eestis üleüldiselt geograafilise tähisega tooteid ei ole, on näiteks Peipsi sibulale püütud juba aastaid seda saada.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.