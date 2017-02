SAS astub võitlusse odavlennufirmadega

Teisipäeval tehtud otsusega soovib SASi juhtkond optimeerida tööjõule minevaid kulusid ja parandada oma konkurentsiolukorda Euroopas tegutsevate odavlennufirmade kõrval, vahendab Dagens Industri.

Täna hommikul saadetud pressiteate vahendusel ütlesid 1946. aastal asutatud lennufirma esindajad, et Euroopa lennundusturul on konkurents väga tihedaks muutunud ning seda iseloomustavad raevukas hinnasõda ja puhkuse sihtkohtade suur osakaal.

«Me näeme, et nõudlus lendude järele erinevatesse puhkuse sihtkohtadesse järjest kasvab,» rääkis Fredrik Henriksson, SAS Rootsi pressiesindaja. Ka ei teinud ta saladust, et lennufirma soovib kuluefektiivsust suurendada. Täna on SASi kulubaas 20 protsenti kõrgem, kui tema märksa noorematel konkurentidel.

Ka on selle sammu taga soov hoida kokku tööjõule minevatelt kuludelt. Iirimaale tütarettevõtte registreerimine tähendab, et oma palgaarvestuses saab lennufirma järgida Iirimaa seadusi ja maksumäärasid, mis on ettevõttele märksa soodsamad kui Skandinaavia riikide omad.

Viimastel aastatel on lennufirmade pingutused vähendada tööjõule minevaid kulusid muutunud väga aktuaalseks ja saanud terves Euroopas palju tähelepanu, iseäranis hiljutine Norra lennukipilootide streik. Küll aga ei osanud Henriksson täna hommikul veel öelda, mismoodi SASi piloodid võiksid selle uudise vastu võtta.

SASi tütarfirma loodetakse käivitada 2017.-2018. aasta talvel ning ta hakkab sõitma üsna piiratud arvul sihtkohtadesse. Küll aga rõhutas SAS, et ettevõtte eesmärk ei ole kindlasti vähendada SASi nende lendude võrgustikku, mis saavad alguse Skandinaavia riikides asuvatest lennujaamadest.

«Ennekõike tuleks seda näha kui meie olemasoleva võrgustiku täiendust, mis pikemas perspektiivis aitab meil ainult tugevamaks muutuda. SASi põhitegevus jääb ikkagi Skandinaaviasse,» kinnitas Henriksson.

Üks võimalik muutus, mis selle sammuga võib kaasneda, on see, et London muutub mitmetele Skandinaavia pealinnade ja Londoni vahet lendavatele lennukitele kodulennujaamaks. Samas peaks SASi tütarfirma pardateeninduses säilima kõik emafirma enda teenindustingimused.