Ikea uudis muutis Läti kaupmehed tusaseks

«Ma usun, et kaotame umbes kümme protsenti kodumaisest turust välisettevõtetele,» ütles Danusēvičs. Tema sõnul peaks Läti proovima veenda Ikeat, et ettevõte toodaks osa riigis pakutavast tootevalikust Lätis ning see osa peaks olema nii suur kui võimalik.

«Riigi ülesanne on saavutada võimalus, et kui Ikea Lätis kaupluse avab, siis see peaks arendama ka kohalikke ettevõtteid, kes selliste ettevõtete jaoks tooteid valmistavad,» rääkis Danusēvičs.

Ta lisas, et kaupmeeste liit tervitaks Ikeat oma liikmena. «Tegemist on ettevõttega, millel on suurepärane müügikogemus,» ütles Danusēvičs ning lisas, et kodumaised ettevõtted võiksid Ikealt palju õppida.

Lätis avatakse esimene Ikea mööblipood 2018. aasta augustis Riia lähistel Stopiņi piirkonnas, mille ehitus algab sel kevadel. Esimene ja seni ainus Ikea pood Balti riikides avati 2013. aastal Vilniuses.

Ikea on rajatud 1943. aastal ning ettevõttel on umbes 400 kauplust ligi 50 riigis.