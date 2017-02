Eesti Energia pole siiani suutnud uue kollektiivleppeni jõuda

Narva energeetikute ametiühingu liider Andrei Zaitsev rõhutas, et läbirääkimised uue kollektiivlepingu üle elektrijaamades ja õlitehases jätkuvad. «Võib öelda, et läbirääkimised kulgevad keeruliselt,» märkis Zaitsev. Tema sõnul on ametiühingud lähedal töökonfliktile.

ASi Enefit Energiatootmine töötajatest üle viiesaja on Narva energeetikute ametiühingu liikmed ning üle saja kuulub kaevurite ja energeetikute sõltumatusse ametiühingusse. Viimase esimees Vladislav Ponjatovski sõnas, et läbirääkimised võib juba edutult lõppenuks lugeda, seepärast valmistuvad ametiühingud riikliku lepitaja poole pöörduma.

«Põhiprobleem on selles, et töötajate hüved tahetakse ettevõttes rahasse üle viia ning töötasu sisse lülitada,» selgitas Ponjatovski neid hüvesid loetledes: lisatasu töö eest õhtu- ja öötundidel ning riigipühadel, seitse lisapuhkusepäeva, toetused tööjuubelite puhul.

Ametiühingud kaaluvad juba ka protestiaktsioonide korraldamist, mis siiski ei hõlma tootmise seiskamist.