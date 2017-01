Lätlased Ikeast: suudame meelitada põhjamaist raha

Tema sõnul võib olla see märk teistele ettevõtetele Läti turule laienemiseks. Ikea Lätisse laienemine on ka märk Balti regiooni turvalisuse kindlusest ning Läti võimest köita Skandinaavia investoreid. Ikea kaupluse avamine võib kaudselt tõsta ka teisi investeeringuid riigis.

Ikea on valmis Lätisse investeerima 60 miljonit eurot, see tähendab, et Ikea esindajad Balti riikides tunnevad meie piirkonda ning neil on sellesse usku, ütles Ozols. Tema sõnul näitab see ka, et Leedus avatud Ikea poel on läinud hästi.

Ikea ei konkureeri Läti mööblifirmadega vaid pigem väikeste jaemüüjatega. Ozolsi sõnul on suure ettevõtte laienemine kodumaisele turule globaliseerimise tõttu vältimatu.

Lätis avatakse esimene Ikea mööblipood 2018. aasta augustis Riia lähistel Stopiņi piirkonnas, mille ehitus algab sel kevadel.

Esimene ja seni ainus Ikea pood Balti riikides avati 2013. aastal Vilniuses.

Ikea on rajatud 1943. aastal ning ettevõttel on umbes 400 kauplust ligi 50 riigis.