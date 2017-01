Soomlased leidsid mullu rekordilise hulga valeraha

Soome keskpanga sõnul oli niivõrd suure valerahatähtede arvu kasvu taga üks konkreetne juhtum, kus Helsingis avastati 1000 võltsitud 500-eurost rahatähte, vahendab Helsingin Sanomat. See juhtum on jätkuvalt politsei uurimise all.

Kusjuures ka 2015. aastal kahekordistus valeraha tuvastamine võrrelduna aasta varasema ajaga. Nimelt tuvastati 2014. aastal 502 valerahatähte, samal ajal, kui 2015. aastal oli see number 1085 rahatähte. Kõige sagedasem võltsitud rahatäht, mida Soomes on ringlusest leitud, on olnud 50-eurone.

Euroopa keskpanga andmetel leiti möödunud aastal euroalas 684 000 võltsitud rahatähte. Kusjuures juulist detsembrini leiti 80 protsenti kõigist võltsitud 20- ja 50-eurostest rahatähtedest. Samas 2015. aastal leiti euroalal 899 000 võltsitud rahatähte.