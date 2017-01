Tallinna Vesi: kohtuotsus võib mõjutada välisinvestoreid

«Selle sisu on vara kommenteerida, kuna ma olen praegu pigem tegelenud sellega, et teavitame aktsionäre kohtuotsuse sisust selles mõttes, et ringkonnakohus otsustas meie apellatsiooni rahuldamata jätta,» rääkis värske ringkonnakohtu otsuse osas Tallinna Vesi finantsdirektor Riina Käi, vahendab Äripäev.

Nimelt jättis ringkonnakohus tänase otsusega Tallinna Vee ja konkurentsiameti tariifivaidluses ettevõtte esitatud apellatsioonkaebuse rahuldamata. «Oleme endiselt seisukohal, et meie leping, mis erastamise ajal sõlmiti, peaks olema jõus,» lisas Käi.

Tema sõnul tuleb nüüd välisinvestoritel kaks korda mõelda, kas nad tulevad või ei tule. «Ehk siis, kas mängureegleid võidakse poole pealt oluliselt muuta ja nende ootusi kahjustada,» selgitas Tallinna Vee finantsjuht.

Loe lähemalt Äripäevast.