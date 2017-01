Rimiga lepingu sõlmimisest loobunud Läti kaubanduskeskus otsustas Maxima kasuks

Uus Maxima kauplus valmib esialgsete plaanide kohaselt suvel ning täpsem avamise aeg sõltub ka konkurentsiameti otsusest. Supermarketi põrandapind on 4000 ruutmeetrit ning Maxima Latvija plaanib uude poodi investeerida enam kui 1 miljon eurot.

"Toidupood on oluline osa igast kaubanduskeskusest. Anname oma klientidele võimaluse ostelda suure valikuga toidupoes. Me oleme Maxima Latvijaga pidanud läbirääkimisi pikka aega ning meil on hea meel alustada koostööd," ütles Domina kaubandusjuht Dina Bunce.

Läti konkurentsiamet teatas varem, et keelas Rimi kaubandusketil Domina kaubanduskeskuses poe avamise, kuna Domina kaubanduskeskuses kaupluse avamine suurendaks oluliselt Rimi turuosa jaekaubanduses ning Rimile juba kuuluvad kaheksa poodi Riias asuvast 10 kaubanduskeskusest. Tegemist on esimese keelava otsusega jaekaubanduse sektoris viimase kaheksa aasta jooksul.

Domina Shopping on suuruselt teine kaubanduskeskus Riias, mis valmis 2006. aastal Pro Kapitali arendusena. Kaubanduskeskuses on enam kui 160 kauplust ning selle käive oli 2015. aastal 64,4 miljonit eurot. Eelmise aasta suvel ostis kaubanduskeskuse 74,5 miljoni euro eest Eesti Eften Kinnisvarafond II AS.