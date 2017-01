Hispaania töötuse määr on seitsme aasta madalaimal tasemel

Hoogsalt edenev turismisektor aitas luua töökohti ning aasta viimases kvartalis oli töötuse määr 18,6 protsenti, mis on madalaim tase alates 2009. aastast, avaldas riigi statistikaamet.

Hispaania töötuse määr on euroalas Kreeka järel suurim ning näitaja tõestab, et Hispaania majandus on paranemas.

Suur osa töötuse langemisest on turismisektoril, mullu külastas riiki rekordilised 75,3 miljonit turisti.

Hispaania väljus viis aastat kestnud majanduslangusest 2013. aasta lõpul, alates 2008. aastast kaotasid töö miljonid inimesed ning töötus tõusis 2013. aastal 27 protsendini.

«Meil on endiselt palju teha,» ütles peaminister Mariano Rajoy.

«Kuid ma rõhutan, et meil oli viis aastat majanduslangust, mis hävitas 10 protsenti Hispaania sisemajanduse koguproduktist. Seda ei saa parandada 15 minutiga,» lisas ta.

Eelmise aasta viimases kvartalis oli riigis 4,2 miljonit töötut, majanduskriisi tipus 2013. aastal oli see üle kuue miljoni.