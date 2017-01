Pretsedent: ravimifirma andis sotsiaalministeeriumi soodustustest ilma jäämise tõttu kohtusse

Ravimitootja Boehringer Ingelheim polnud eelmise aasta lõpul rahul sotsiaalministeeriumi otsusega heita soodusravimite nimekirjast välja nende hüpertooniaravim MicardisPlus, mille hind ületas tunduvalt toimeainele kehtestatud piirhinda.

Ravimitootja oli enda kinnitusel valmis vastavalt ministeeriumi ootustele korduvalt hinda langetama, kuid ravim arvati aasta lõpus siiski loetelust välja. Kuna Boehringer Ingelheimi esindajad pidasid ministeeriumi põhjendusi ebaselgeks ja subjektiivseks, pöördus firma kohtusse, kust sai esialgse õiguskaitse ning ministeerium kohustuse hoida ravimit vaidluse ajal soodusravimite nimekirjas.

Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna peaspetsialisti Katrin Puderselli sõnul on tegemist esmakordse juhtumiga, kus ministeerium kaevatakse kohtusse seepärast, et ravim on soodusravimite loetelust välja arvatud.

