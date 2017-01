Kinnisvaraarendaja: Arsenali detailplaneeringu muutmine oli tavapäratult kiire

«Mu esmane reaktsioon on see, et kindlasti pole tavapärane. Ma ei tea tausta ega detaile, aga kui te küsite, kas on tavapärane, et nelja kuuga detailplaneeringut muudetakse, siis mu vastus on kindlasti ei. Meie näeme, et suhtlus linnaplaneerimise ametiga on väga pikk ja keeruline protsess. Me räägime ikkagi perioodist aasta ja rohkem, nullist pihta hakates ka aastates,» ütles Endoveri juht Robert Laud BNSile.

«Uue seaduse järgi on võimalik detailplaneeringute puhul, mis on vanemad kui viis aastat ja kus on nii elu- kui ärifunktsioon sees, funktsioonide protsentuaalseid suurusi muuta. Näiteks kui detailplaneeringus on 50 protsenti elamufunktsiooniga ja 50 protsenti ärifunktsiooniga, saab seda muuta nii, et 70 protsenti on ärifunktsiooniga ja 30 elamufunktsiooniga. Sellised menetlused käivad ka läbi avalikustamise ja võivad olla kiiremad, aga isegi siis tunduks neli kuud väga optimistlik,» märkis Laud.

2012. aasta juulis Erika 4 kinnistu omandanud Arsenal Center OÜ esitas sama aasta novembri lõpus Tallinna linnavalitsusele taotluse muuta eelnevat detailplaneeringut ja lubada kinnistule elamute asemel kaubanduskeskus ehitada. Taotlus jõudis nelja kuuga läbida Tallinna linnavalitsuse vajalikud instantsid ja 2013. aasta märtsi lõpus võttis Tallinna linnavolikogu vastu detailplaneeringu muudatuse.

Kinnistu ostmisel ehk 2012. aastal nägi 2007. aastal Tallinna volikogu poolt vastu võetud Erika 4 ja lähiala detailplaneering ette piirkonda peamiselt elumajade kas rekonstrueerimist või ehitamist.

2014. aastal teatas Arsenali Center, et on sõlminud lepingu rajatavasse keskusesse ankurrentnikuks tuleva jaemüügiketiga Selver ja asub kaubanduskeskust ehitama aasta hiljem. 2015. aastal teatas Nordecon börsile, et ehitab 7 miljoni euro eest Arsenali kaubandus- ja ärikeskuse hoone. Ehitustööd lõppesid möödunud aasta sügisel, misjärel keskus ka tööd alustas.

Möödunud nädalal sai teatavaks, et Reformierakonna poliitikule Rain Rosimannusele kuulub Arsenali kaubanduskeskuse omanikfirmast Arsenal Center OÜ 4,65 protsenti.

«Optsiooniõigused osaluse ostuks investeeritud laenuraha vastu omandasin 2012. aastal, optsiooni realiseerisin osaluseks eelmise aasta detsembris,» ütles Rosimannus BNSile. Tema sõnul investeeris ta osaluse ostuks suurusjärgus 100 000 eurot, võttes investeeringu tegemiseks pangast laenu.

Peale info avalikustumist möödunud nädalal on poliitikud avaldanud kahtlust, kas tehingu puhul ei ole korruptsiooniohtu. Riigihalduse minister Mihhail Korbi korraldusel viiakse Riigi Kinnisvara ASis (RKAS) ja selle endises tütarettevõttes Erika Neli ASis seoses Arsenali kinnistu müügiga läbi erikontroll.