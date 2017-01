Galerii: Harju tänaval avaldati meelt täna sõlmitud Rail Balticu leppe vastu

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas täna, et seniste kokkulepetega võrreldes leping Eestile uusi kohustusi juurde ei too, küll aga annab kindluse, et projekt ei jää venima. Lepingu allkirjastavad kolme Balti peaministrid jaanuari lõpus Tallinnas.

«Rail Baltic on Eesti riigi jaoks väga oluline investeering, mis ühelt poolt toetab meie ettevõtlust, turismi ja transpordisektori arengut ning teisalt ühendab meid tugevalt Kesk-Euroopaga,» ütles peaminister Jüri Ratas pressiteate vahendusel.

Kokkulepe, mille peaminister neljapäevase valitsuse volituse põhjal järgmisel teisipäeval Tallinnas allkirjastab, kajastab varasemalt Balti riikide valitsusjuhtide või transpordivaldkonna ministrite ühisdeklaratsioonides või -avaldustes kokku lepitut ning ühisettevõtte RB Rail AS ja kolme Balti riigi ning Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud Rail Balticu rahastuslepingutes sätestatut.

Rail Balticu kokkulepe määrab kindlaks Rail Balticu üldised tehnilised parameetrid, marsruudi ja rajamise tähtaja. Kolme Balti riigi vaheline kokkulepe tuleb sõlmida, kuna on küsimusi, mida äriühingud Rail Balticu ühisettevõtte aktsionäride lepinguga reguleerida ei saa, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Kokkulepe reguleerib ehitatava infrastruktuuri ja sellealuse maa omandiküsimusi ning ehitamise rahastamise tingimusi. Lepitakse kokku juurdepääsu tagamises Rail Balticu infrastruktuurile ning antakse üldised suunised Rail Balticu haldamiseks raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määramiseks.

Eesti territooriumil tehtavate tööde prognoositav kogumaksumus projekti elluviimiseks on ligikaudu 1,3 miljardit eurot, sealjuures omafinantseeringuks 250 miljonit eurot. Rail Balticu projekti rahastatakse kuni 85 protsendi ulatuses Euroopa ühendamise rahastust.

Nii Leedu kui Läti on Rail Balticu kokkuleppe projekti juba valitsuse tasemel heaks kiitnud ning andnud valitsusjuhtidele volituse leping allkirjastada.

Küll aga algas täna kell 12 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ees Rail Balticu vastaste meeleavaldus, mis taotleb Rail Balticu projekti praegusel kujul peatamist.

Samuti on mitu Rail Balticu vastaste ja skpetikute rinnet valitsuste otsuste tegemise ajal tavapärasest aktiivsemaks muutunud. Riigikogu vabaerakonna saadikud saatsid täna rahandusministrile neli küsimust, mis puudutavad Rail Balticu eelarvet.

Muuhulgas küsisid vabaerakonna saadikud, milliseks kujuneb uue raudteetrassi iga-aastane koormus kuni selle valmimiseni riigieelarvele ja kas valitsusel on ka kava, kui Euroopa Liidu vahendeid ei saada prognoositud mahus.

Tänane Postimees avaldas arvamuskülgedel 151 ühiskonna- ja kultuuritegelase pöördumise, kus nad ütlevad, et kuigi Eesti vajab raudteed Euroopasse, siis mitte praegu planeeritud kujul.