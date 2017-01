Korruptsioonikomisjonil on Arsenali kinnistute asjus veel mitmeid kahtlusi

Täna hommikul käisid korruptsioonikomisjon ees ütlusi andmas endine RKASi nõukogu esimees reformierakondlane Taavi Rõivas, aga ka RKASi endine juhatuse liige Elari Udam ja praegu juhatuse esimees Urmas Somelar.

Talviku sõnul andis Rõivas põhjalikke vastuseid ja võttis kahtlusevarju RKASi pealt ära. Küll aga hämab Rõivas selle kohta, et ta kuulis mõjuka reformierakondlase Rain Rosimannuse ärihuvidest alles eelmisel nädalal ajakirjanduse vahendusel, märkis Talvik. «Kui Äripäev kirjutas sellest 2012. aastal ja Rõivas oli toona RKASi nõukogu esimees, siis tema jutt on täiesti ebausutav, et ta midagi ei teadnud,» rääkis komisjoni juht.

Talvik rõhutas, et RKASi ja Taavi Rõivase tegevus Arsenali kinnistu võõrandamisel on olnud siiski korrektne. Samas on õhku jäänud mitmeid lahtisi otsi, mis puudutavad eeskätt reformierakondalse Rain Rosimannuse tegevust.

«Kindlasti kogu see optsiooni omandamise värk Rain Rosimannuse poolt on kahtlane: kas päriselt liikusid rahad või saadi optsioon mingite teenete eest,» rääkis Talvik, lisades, et see vajab edasist uurimist. «Kui vaatate nimekirja Arsenali keskuse osanikest, siis on seal üks advokaat, kelle äri ongi esindada ettevõtjaid, kes ei taha ise välja paista.»

Talvik peab absurdseks Rosimannuse põhjendusi, et ta vormistas investeeringu optsiooni näol vaid seetõttu, et kartis keskerakondliku linnavalitsuse ja Edgar Savisaare sekkumist. «Kõik teavad, et nad Savisaarega suhtlesid. Neid ühendab diilitegemise vaim.»

Lisaks ei üllataks Talvikut, kui Rosimannusel on Arsenali keskuses tegelikult suurem osalus, kui praegu avalikuks tulnud 4,65 protsenti. Siiski jäi erikomisjoni juht pigem ettevaatlikuks ega soostunud tekkinud kahtlusi konkreetsemalt selgitama.

Erikomisjon kavatseb aga Arsenali keskuse kinnistute müümist ja selle kohal hõljuvat mõjuvõimuga kauplemist edasi uurida.