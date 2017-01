Tori hobusekasvandus on valitsuse rahasüsti ootel

Kui valitsus plaanile heakskiidu annab, saaks Toril alustada kohe renoveerimistöödega. Uuenenud hobusekasvandusest saaks kompetentsikeskus, kus on võimalik korraldada näitusi ja koolitusi ning tegelda turismiga.

Üleminekuperiood Toris, kus riigile kuuluv hobusekasvandus tuli rentnikult tagasi saada ja see siis sihtasutuseks ümber korraldada, on kestnud juba mõnda aega. Korra on eelnõu isegi valituses käinud ja sealt tagasi saadetud. Toris käib aga elu sellele vaatamata omasoodu.

