Postimees teeb täna Balti parima börsiliikme valimiselt otseülekande

Baltic Market Awards on Balti börside poolt 2006. aastal käivitatud konkurss, mille eesmärk on leida parimad Balti turuosalised ning tõsta börsiettevõtete teadlikkust nende poolt avaldatud teabe kvaliteedi, investorsuhete ja ettevõtte juhtimistavade suhtes. Nasdaq Baltic Market Awards auhind on tunnustuseks heade investorsuhete ning rahvusvaheliste heade tavade järgimise eest nii finants- kui muus aruandluses. Ettevõtteid hinnatakse enam kui 160 kriteeriumi järgi, võttes arvesse nii kvartaalseid kui aasta-aruandeid, ettevõtte kodulehte, börsiteateid ning analüütikute hinnanguid.

Balti riikide parimate investorsuhetega ettevõtted kuulutatakse välja järgnevates kategooriates:

Parimate investorsuhetega ettevõte Baltikumis (TOP 3)

Parimate investorsuhetega võlakirjaemitent (TOP 3)

Parima majandusaasta ja HÜT aruande esitaja (HÜT - Hea Ühingujuhtimise Tava; TOP 3)

Edukaim investorsuhete kvaliteedi tõstja (viimase 3 aasta jooksul) (TOP 3)

Parim e-investorsuhetega ettevõte (TOP 3)

Parimate investorsuhetega ettevõte analüütikute hinnangul (TOP 3)

Lisaks börsiettevõtetele kuulutatakse välja ka

Parim börsiliige Balti riikides (TOP 3)

Ettevõtteid hindab rahvusvahelistest ekspertidest koosnev komisjon, kuhu kuuluvad hea ühingujuhtimise ning investorsuhete valdkonna asjatundjad, meedia ning ülikoolide esindajad, väärtpaberianalüütikud ning Balti börside tegevjuhid.