Simson soovib Pärnust väljuvad teelõigud laenuraha abil neljarajaliseks ehitada

Simsoni sõnul kavatsetakse Pärnust väljuvad teelõigud neljarajaliseks ehitada laenu abil. «Järgmisel-ülejärgmisel ja üleülejärgmisel aastal me võtame laenu, sellest ca 40 protsenti läheb raudteedesse ja maanteedesse," rääkis ta «Aktuaalsele kaamerale».

«Minu ülesanne on pakkuda valitsusele välja, millistele infrastruktuuri osadele võiks järgmisel ja ülejärgmisel aastal laenuraha kulutada. Ja ma arvan, et Via Baltika, kus veokite osakaal on kõige suurem kindlasti väärib ka investeeringut sellest laenufondist,» selgitas ta.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.