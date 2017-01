LHV: maailma väärtpaberiturgudel tuleb heitlik aasta

«Ma usun, et näeme tänavu väärtpaberiturgudel tavalisest suuremat turbulentsi. Sellises keskkonnas on peamine ülesanne kaitsta kapitali. See ei osutu lihtsaks, kuna kõige turvalisem investeering – valitsuse võlakirjad – toob garanteeritud väikese kaotuse. Positiivse tootluse saamiseks tuleb mõistlikult riskida, kuid seejuures ei tohi minna liiga ahneks,» kirjutas Viisemann turuülevaates klientidele.

LHV fondijuht märkis taas, et viimasel ajal on LHV tegelenud rohkem kohalike investeerimisvõimaluste otsimise ja analüüsiga.

«Sageli tuleb need võimalused ise luua. Eesti kapitaliturg väärib arendamist. Kui meie oma kodumaale ei investeeri ja kohalikku majandusse ei usu, siis kuidas saaksime tekitada selle vastu huvi välisinvestorites?» kirjutas Viisemann.

Eelmist aastat alustasid LHV pensionifondid tema sõnul väga aeglaselt. Kui turud jaanuaris järsult langesid, kasutasid fondid seda ära ja suurendasid aktsiariski. Turgude taastumist nähes asus pank taas fondide riskitaset alandama, märkis Viisemann.

«Juunikuuks, enne Suurbritannia euroliidust lahkumise otsustanud referendumit, viisin fondide riskitaseme uuesti väga madalale ning kasvatasin märkimisväärselt raha ja deposiitide osakaalu pensionifondide portfellides. Ka aasta teises pooles hoidsin LHV pensionifondides väga madalat riskiprofiili,» kirjutas LHV pensionifondide juht.