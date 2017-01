Väikeõlletootjad sõlmisid riigiga pooliku diili

Oma pruulikojaga väiketootjaid on nüüdseks Eestis kümmekond. Neist tuntuimad on Põhjala, Õllenaut, Pöide, Vormsi, Raba ja Tanker. Kõiki nimetatuid on Tartus võimalik proovida J. R. Schrammi Kelleris. Väiksemate hobipruulijate arv võib ulatuda isegi kolme tuhandeni. Tartus oma õllepoodi pidav Karmo Tüüri meelest on see elustiili muutus.

FOTO: Margus Ansu