Leedu andis Rail Balticule rohelise tule

«Nii et täna 20 minutit tagasi ütles meie valitsus jah Rail Balticu kokkuleppele,» ütles peaministri meedianõunik Tomas Beržinskas Postimehele. Tegemist on protokollilise otsusega, mis tähendab, et peaminister Saulius Skvernelis on volitatud dokumendi alla kirjutama. Peaminister kinnitas, et ta ei näe selleks kokkuleppeks enam mingisuguseid takistusi.»

Eesti valitsus arutab Rail Balticu rajamise pöördumatuks muutvat kokkulepet neljapäevasel kabinetiistungil ning valitsuse pressibüroo kinnitusel saab kokkulepe kindla heakskiidu.

Varem oli Skvernelis avaldanud kahtlust, et ta ei saa Rail Balticu kokkuleppele alla kirjutada varem, kui aprillikuus avaldatakse uus majandustasuvuse uuring.