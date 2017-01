Euroopa Liidu üldkohus ei vabastanud Vene relvatööstuse varasid

«Tänase määrusega ... lükkab tribunal tagasi Almaz-Antei hagi ja kinnitab seega ettevõtte fondide külmutamise,» öeldi otsuses. Almaz-Antei taotles oma vahendite vabastamist, kuid kohtu hinnangul ei suutnud firma tõestada, et EL-i vastusamm firma tegevusele oli ebaproportsionaalne.

Oma seisukoha põhjenduseks märkis tribunal, et tootes õhutõrjerelvi, sh maa-õhk rakette, mida tarniti Vene sõjaväele ja sealt omakorda Ida-Ukraina sissidele, soodustas Almaz-Antei riigiettevõttena Ukraina olukorra õõnestamist.

Märgiti, et Vene ettevõttele sanktsioonid kehtestanud EL ei vaja otseseid tõendeid, et sissid kasutasid ettevõtte toodetud relvi. Sõjaolukorras on raske määratleda täpset vastutust ja kasutatavate relvade tüüpi.

Kohtunike arvates «on pelk võimalus, et ettevõte sooritab seadusvastaseid tegusid, piisav põhjus selle aktivate külmutamiseks».

2014. aasta 17. juulil tulistati Ida-Ukraina kohal alla Malaysia Airlinesi lennuk. Kõik 298 pardalolnut hukkusid. Hollandi juhitud rahvusvaheline uurimismeeskond jõudis järeldusele, et lennuk tulistati alla raketiga, mida tootis Almaz-Antei.