Minister Korb korraldab Arsenali keskuse müügi uurimiseks erikontrolli

«Osaluse varjamise kahtlus Arsenali keskuse müügis on heitnud varju riigiettevõtte tegevuse seaduslikkusele. Kui keegi oma osalust müügitehingus varjab, on tavaliselt selleks ka põhjus. Korruptsioonikahtlusi tuleb põhjalikult uurida,» ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Korbi sõnul on peamine küsimus see, kas Arsenali keskuse müügiprotsess oli tavapärane, aus ja õiglane, mitte kellegi ärihuvides. «Lasen teha erikontrolli, et välja selgitada, kas RKASi tegevus kinnisvara müümisel, peaasjalikult Arsenali keskuse müük, on olnud seadusega kooskõlas.»

Erikontroll puudutab aktsiaseltsi juhtimise ja varalise seisundiga seotud küsimusi vara müügikorralduse valdkonnas. Kontrollitakse, kas RKASi enda ja tütarettevõttele kuulunud vara võõrandamise ehk müügiprotsess on olnud seaduslik ja vastav võõrandamist reguleerivatele siseprotseduuridele. Lisaks selgitatakse välja, kas vara on võõrandatud ettevõttele kõige kasulikumal ja läbipaistvamal viisil.

Arsenali keskuse kinnistute müügiprotsessi on asunud uurima ka riigikogu korruptsioonivastase võitluse erikomisjon eesotsas Artur Talvikuga. Arsenali keskuses oli aastaid varjatud osalus reformierakonna mõjukal liikmel Rain Rosimannusel.

Kinnistu võõrandanud RKASi nõukogu esimees oli toona hilisem peaminister reformierakondlane Taavi Rõivas. RKASi nõukokku kuulus enne kinnistu riigifirma omandusse võtmist ka Keit Pentus-Rosimannus.