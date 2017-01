Läti rohelised kiirustavad Rail Baltica rajamisega

Läti delegatsiooni esimees Balti Assamblees Janis Vucans, kes on Roheliste ja Põllumeeste Liidu liige, kritiseeris sellel nädalal teravalt Leedut, mille peaminister kõhkles varem Rail Baltica kokkuleppeles. „Rail Baltica on Balti riikide ühine võtmeprojekt, mis elustab kogu piirkonna eadaspidist arengut,“ vahendas Vucansi sõnu infoagentuur LETA. „Leedu peaministri tõrksa suhtumise tõttu Rail Baltica projekti me kutsume (Leedut – toim.) lõpetama kokkuleppe allakirjutamise pidurdamine.“

Brüsselis kogunenud Balti Assamblee presiidium saatis Leedu peaministrile Saulius Skvernelisele kirja, milles nõuti selgitust tema väljaütlemisele, et Leedu võib 31. jaanuaril Tallinnas toimuval Balti riikide peaministrite kohtumisel jätta Rail Baltica kokkuleppele allkirja andmata. Skvernelise sõnul soovis ta enne allkirjastamist raudteeprojektiga põhjalikumalt tutvuda ja näha tasuvusanalüüsi.

Leedu peaministri pressiesindaja kinnitas eile Postimehele, et nende valitsus toetab Rail Baltica rajamist täielikult ja Skvernelis allkirjastab Tallinnas kokkuleppe.

Rail Baltica abil luuakse Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel otsene raudteeühendus, mis võimaldab hoogustada nii kaubavahetust kui ka turismi. Tallinn, Riia ja Kaunas saavad Varssavi kaudu kiire raudteeühenduse nii Berliini kui ka Viiniga. Ligi viis miljardit eurot maksvat projekti finantseerib 85 protsendi ulatuses Euroopa Liit. Raudteed hakatakse ülal pidama rongiliikluse arvelt ning riikide poolset dotatsiooni senised majandusuuringud ette ei näe.

Euroopa Liit toetab just tänu keskkonnasõbralikkusele ennekõike uute raudteeühenduste rajamist.