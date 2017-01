Eesti ettevõtja räägib: kuidas toime tulla Jaapani investoriga?

«Jaapani mõtteviis on Eesti omale väga sarnane. Kõik on väga skeptilised uute inimeste suhtes, aga kui nendega tuttavaks saada, siis on inimesed väga lojaalsed ja valmis pikaajaliselt koostööd tegema,» rääkis Jalakas Jaapania väliskaubandusorganisatsiooni JETRO korraldatud seminaril.

Tema sõnul on oluline ka mitte liiga palju lubada. «Meil on 40 töötajat, neil 20 000,» rääkis Jalakas, kelle kinnitusel tuleb seda teinekord ka suurettevõttele meelde tuletada, kui nad liiga hoogsalt plaane teevad.

Usalduse loomine võtab aga kaua aega, palju rohkem kui võiks arvata. «Kindlasti käib siia juurde ohtralt sotsialiseerimist, mis ei pruugi alati tähendada hilisõhtus alkoholitarbimist,» rääkis Jalakas.

Esimest korda kohtusid Lingvisti omanikud Rakuteni asutaja ja juhi Hiroshi Mikitaniga juhuslikult 2014. aasta novembris. 8 miljoni euro suurune investeering tuli pea aasta hiljem.«Iduettevõttena on sul müügikõne alati ette valmistatud,» nentis Jalakas.

Peaminister Shinzo Abe tahab Jaapani majandust avada ja kasvu kiirendada. Mikitani on ka üks Abe nõunikest, kes on palju rääkinud inglise keele laiemast kasutamisest Jaapanis ja keeleoskuse parandamisest. Täna on see üsna tagasihoidlik. Lingvisti pakutav tarkvara sobis ka väga hästi nende plaanidega.

Esimesest kohtumisest lepingu sõlmimiseni võttis aega pea aasta. «Aasta tundub väga pikk aeg. Sel ajal rääkisime Rakuteniga pea igal nädalal. Kõned olid alati, vähemalt nende poole pealt, hästi struktureeritud ja plaanitud,» meenutas Jalakas. «Oluline on ka inimestega silmast silma kohtuda.»

«Andsime aru oma arengutest, kuidas meil läheb, nad uurisid kõike väga põhjalikult. Novembris 2015. sõlmisime lepingu ja Rakutenist sai meie suurim investor. Aga see oli ainult üks samm enese tutvustamisel.»

Internetikaubamajal Rakuten on Jaapanis 90 miljonit kasutajat. «Kõik, kes Jaapanis arvutit või nutitelefoni kasutavad, on ka Rakuteni kliendid,» rääkis Jalakas. Rakuteni juht ja asutaja Mikitani on muuseas ka Eesti e-resident ning varem ära ostnud teise Eesti päritolu iduettevõtte Fits.me.

2013. aastal rajasid Lingvisti Ott Jalakas ja Mait Mait Müntel, tänaseks on ettevõttel enam kui pool miljonit registreeritud kasutajat.