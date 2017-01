Junckeri fond toob Balti riikidesse veel 18-miljonilise rahasüsti

Euroopa Investeerimisfond ja UniCredit Leasing allkirjastasid InnovFin väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) tagatislepingu, millega laiendatakse finantseerimise kättesaadavust Eesti, Läti ja Leedu innovaatilistele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Tagatislepingu aluseks on Euroopa Liidu rahastamisalgatus InnovFin väikeettevõtluse edendamiseks ning seda toetatakse Euroopa investeerimiskava keskmes olevast strateegiliste investeeringute fondist.

«Väikeettevõtetel on töökohtade loomisel ja majanduskasvu tagamisel ülioluline roll nii Balti riikides kui ka Euroopas üldiselt. Seepärast on hädasti vaja luua neile uusi rahastamisvõimalusi, et nad saaksid laieneda ja inimestele tööd anda,» rääkis Junckeri investeerimiskava peamine eestkõneleja, töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Ta lisas, et tal on väga hea meel, et tänu Euroopa Investeerimiskavale saavad Balti riikide väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted laenu- ja liisingfinantseerimist kasutada tingimustel, mis neile muul viisil võimalikud ei oleks.

Leping võimaldab UniCredit Leasingul finantseerida Eesti, Läti ja Leedu innovaatilisi väikeettevõtteid kahe aasta jooksul soodsatel tingimustel kokku 18 miljoni euro ulatuses. Euroopa Investeerimisfond tagab väljastatud laenud ja liisingud ELi väikeettevõtluse edendamise rahastamisalgatuse InnovFin alusel ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi «Horisont 2020» eelarvest.

UniCredit Leasing on Euroopa juhtiva pangandusgrupi UniCredit liige ning üks juhtivaid ettevõtteid Läti turul. Äriühingul on pikaajaline kogemus oma ärivaldkonnas ning viimastel aastatel on ta pidevalt olnud Läti esimese viie liisinguettevõtte hulgas. Alates 2008. aastast tegutseb ettevõte ka Eesti ning 2011. aastast Leedu turul.