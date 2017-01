Läti konkurentsiamet keelas Rimil suures kaubanduskeskuses kaupluse avamise

Tema sõnul hindas konkurentsiamet hoolikalt Rimi plaani avada pood Domina kaubanduskeskusest, et asendada seal 2016. aasta mais suletud Prisma supermarket.

Ābrama sõnul tehti otsus, kuna Domina kaubanduskeskuses kaupluse avamine suurendaks oluliselt Rimi turuosa jaekaubanduses. «Kümnest suurest kaubanduskeskusest Riias on Rimi poed juba kaheksas,» ütles Ābrama.

Tema sõnul oli Rimil aega neli kuud tulla välja probleemi lahendustega, näiteks loobuda mõnest sarnasest varast, kuid Rimi ei ole seda võimalust kasutanud. «See otsus on märk väikestele jaeettevõtetele – neil on võimalus kasvada ja areneda,» ütles Ābrama.

Konkurentsiamet tegi otsuse 12. jaanuaril. Tegemist on esimese keelava otsusega jaekaubanduse sektoris viimase kaheksa aasta jooksul.

Domina Shopping on suuruselt teine kaubanduskeskus Riias, mis valmis 2006. aastal Pro Kapitali arendusena. Kaubanduskeskuses on enam kui 160 kauplust ning selle käive oli 2015. aastal 64,4 miljonit eurot. Eelmise aasta suvel ostis kaubanduskeskuse 74,5 miljoni euro eest Eesti Eften Kinnisvarafond II AS.