Merko hakkab 15 miljoniga Öpiku majale teist kontoritorni ehitama

«Öpiku maja esimene bürootorn valmis Ülemiste Citys 2016. aasta sügisel ning vajadus teise torni ehitusega kohe alustada sündis esimese hooneosa müügiedust,» märkis Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak. Ta lisas, et Öpiku maja esimese torni enam kui 90-protsendiline täituvus näitab, et selles ollakse edukad.

Pakkumisi hoone teise bürootorni ehitamiseks võeti Nõlvaku kinnitusel mitmetelt ehitusettevõtetelt, leping otsustati sõlmida Merko Ehitus Eestiga, kes oli ka esimese torni ehituse peatöövõtja.

«Esimese torni ehitus ja koostöö sujus hästi ning meil on hea meel, et saame Eesti suurimaks büroohooneks tõusva Öpiku maja tervikuna valmis ehitada. Tegemist on väärika maamärgiga, mis sobib väga hästi üha arenevasse Ülemiste City keskkonda,» ütles AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe.

Öpiku maja teise bürootorni ehitust finantseerib Nordea pank. Hoone arhitekt on Mattias Agabus ning teine bürootorn rajatakse vastavalt B-energiaklassi ja LEED Platinum keskkonnasertifikaadi nõuetele.

3D-visuaal Öpiku paaristornidest ja tulevikuvisioonist hoonet ümbritsevast kvartalist.

Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja Ernst Julius Öpiku järgi nimetatud Öpiku paaristornid saavad südameks Ülemiste City uuele kvartalile, kus lisaks rajatavale parkimismajale restaureeritakse lähiajal vanad tehasehooned moodsateks äripindadeks. Peagi alustatakse kvartalisse ka uue parkimismaja rajamist, mille esimene etapp hõlmab 13 500 ruutmeetrit ja loob linnakus täiendava parkimisvõimaluse 450 autole.

Ülemiste City on Tallinna lennujaama kõrval asuvale endise Dvigateli tehase territooriumile loodud Baltimaade suurim teadmistel põhinev ärilinnak, milles tegutsevate ettevõtete käive on kokku üle miljardi euro. 36 hektaril on välja ehitatud 120 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, kus enam kui 330 ettevõttes töötab täna 8000 inimest.

Aastaks 2025 rajatakse 3000 elanikule kortermajade piirkond, ehitatakse uus lasteaia- ja koolikompleks, spordihoone, uued pargid ja kohvikud. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.