Üle 300 iduettevõtte saavad lihtsustatult välistööjõudu palgata

Need 339 ettevõtet on vabastatud kohustusest maksta välisekspertidele vähemalt Eesti keskmist brutopalka. Ühtlasi ei pea nad küsima välismaiste spetsialistide palkamiseks töötukassalt luba, mis antakse harilikult vaid siis, kui töötukassa on veendunud, et vaba töökohta pole võimalik täita Eestis elava inimesega, teatas siseministeerium.

Siseministeeriumi hinnangul on Eestis puudu mitu tuhat IT-spetsialisti. Siseminister Anveldi sõnul on üheks põhjuseks tingimused, mida värskelt alustanud iduettevõtted sageli täita ei suuda.

«Meie soov on praegust korda paljulubavatele iduettevõtetele lihtsustada,» lausus Anvelt.

Sama õigust võivad taotleda ka need iduettevõtted, keda kinnitatud nimekirjas ei ole. Selleks peavad nad esitama taotluse 18. jaanuaril tööd alustanud ekspertkomisjonile, mis otsustab, kas tegu on iduettevõttega või mitte. Komisjoni kuuluvad valdkonnas tegutsevad esindusorganisatsioonid: Startup Estonia, Estonian Startup Leaders Club, Estban, Garage48, Buildit Hardware Accelerator, Tehnopol Startup Inkubaator ning Startup Wise Guys. Esimese nädalaga on komisjonile taotluse esitanud 25 välisettevõtet.

Muudatus on osa laiemast plaanist tuua Eestisse spetsialiste ja rikastada majandust. Alates sellest aastat on võimalik ka välismaistel ettevõtjatel, kes soovivad Eestis oma iduettevõtte luua, taotleda nii lühi- kui pikaajalist viisat soodustingimustel. Lisaks saavad iduettevõtjad lihtsamatel tingimustel ettevõtluseks mõeldud elamisluba taotleda – neil ei pea olema 65 000 eurot, mida kohe Eesti majandusse investeerida. Teiste välisettevõtete puhul on see kohustuslik.