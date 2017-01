Pagaritööstused on tõstnud viiendiku võrra tootlikust

Pagaritööstuse tunnitootlikkus tõusis 2016. aasta 9 kuuga võrreldes eelneva aasta sama perioodiga 19 protsenti. Puhast lisandväärtust loodi 2016. aasta 9 kuuga 34,5 miljonit eurot, mida oli 21,5 protsenti rohkem kui eelneval aastal samal ajal.

«Lisandväärtus kasvas ettevõtete paranenud efektiivsuse toel,» ütles Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand.

Eesti pagaritööstuste müügitulu ulatus 2016. aasta 9 kuuga 139,8 miljoni euroni, mis jäi 2015. aastaga samale tasemele.

Nõrga välisnõudluse tulemusel müügitulu kasv peatus. Pagaritööstuste müügitulu oli 2016. aasta 9 kuuga 139,8 miljonit eurot ehk jäi eelmise aasta tasemele. Eksport vähenes ligikaudu 12 protsenti, seda eelkõige olulisematesse sihtriikidesse Soome, Rootsi, Lätti ja Leetu.

«Kuna need riigid olid ka AS Fazeri olulisemad kaubanduspartnerid, siis võib arvata, et ekspordi vähenemise üheks põhjuseks oli AS Fazeri otsus lõpetada pagaritoodete tootmine Eestis,» lisas Kand.

Pagaritööstuste tootmismahud jäid eelneva aasta tasemele. Ettevõtted tootsid 2016. aasta 9 kuuga ligikaudu 95 miljoni euro väärtuses toodangut, millest neljandik eksporditi. Koguseliselt toodeti 56 200 tonni pagaritooteid ning 3 500 tonni valikpagaritooteid.

«Eestis on leiva tarbimine aasta-aastalt vähenenud ning ainult välisturgudele abil on võimalik tootmismahtusid kasvatada,» ütles Kand.

Vaatamata madalatele laenuintressidele ja kasvanud kasumile olid ettevõtted endiselt investeerimisotsustega ettevaatlikud. Pagaritööstuse ettevõtted investeerisid materiaalsesse põhivarasse 2016. aasta 9 kuuga 3,5 miljonit eurot ehk 34,7 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille kohaselt omandab OÜ Eesti Leivatööstus 100 protsenti AS Hagar aktsiatest.

Statistikaameti andmetel tegutseb pagaritööstuses keskmiselt 140 ettevõtet. Neli-viis suuremat ettevõtet annavad ligikaudu 75 protsenti pagaritööstuse müügitulust. Tööga hõivatud on keskmiselt 2960 inimest. Aastases võrdluses jäi töötajate arv samasse suurusjärku (2015. a 2957).

Pagaritööstuse ettevõtetena käsitletakse ülevaates ettevõtteid, mis tegelevad leiva- ja saiatootmise, valikpagaritoodete, sh kookide, pirukate, tortide jm tootmisega ning kuiviku- ja küpsisetootmisega.