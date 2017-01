Puust ja punaseks: kuidas kujuneb notari tasu

Kui notar tõestab korraga nii tehingu kui ka hüpoteegi seadmise, saate küll tehingu tõestamise nii-öelda soodustusega ehk tasu määramisel võetakse tehinguväärtusena aluseks 2/3 vara väärtusest. Hüpoteegi enese seadmise või kustutamise puhul võetakse tehinguväärtusena aluseks alati 2/3 hüpoteegi väärtusest. Lihtsustatult, kui ostate 100 000 eurot maksva korteri, võtate kodulaenu ja selleks seate panga kasuks korterile 100 000 euro suuruse hüpoteegi, kujuneb teie notari tasu nii, et liidetakse 2/3 mõlemast summast: 66 666 eurot pluss 66 666 eurot on kokku 133 000 eurot, millelt maksategi notari tasu vastavalt seaduses fikseeritud hinnatabelile. Seadus annab erinevate tehinguväärtuste vahemike kohta ette notari tasu täissumma, mis korrutatakse kahega, juhul kui tehingul on kaks osapoolt nagu kinnisvara võõrandamisel või hüpoteegi seadmisel.

