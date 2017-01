Leanardo Ortega: mehhiklane, kes tutvustab Eestis töötamise võlusid ukrainlastele

«Olen õppinud Tartu Ülikoolis ja töötanud erinevates kohtades ja tean, kuidas asjad välismaalastele käivad,» tutvustas Ortega ennast.

Kui 2015. aastal oli Eestis 800 000 tööealist inimest, 2040. aastaks on see vähenenud 650 000 inimeseni. «See on üsna kriitiline olukord,» märkis Ortega kaubandus-tööstuskoja korraldatud seminaril.

«Osaliselt lahendab selle tootmise automatiseerimine või vähendamine, aga suuremas osas mitte. Fakt on see, et Eestil on rohkem inimesi vaja, eriti neid, kes on kõrgelt kvalifitseeritud,» lisas ta.

2015. aastal algatatud programmi Work in Estonia eesmärk on tutvustada Eestit kui head elamise ja töötamise sihtriiki, et töökäte nappust vähendada.

Programmi raames tehakse kampaaniat valitud sihtturgudel näiteks Soomes ja Ukrainas. «Oleme tegutsenud veidi vähem kui kaks aastat. Ei ole ressursse Eestit turundada tervele maailmale vaid peame olema fokuseeritud. Teeme selleks palju eeltööd.»