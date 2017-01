Vähi: vahe «meie» ja «nemad» tuleks likvideerida

«25 aastat pärast iseseisva Eesti riigi taastamist on ikka veel seisukoht, et on olemas nemad ja meie, see ei ole õige. Peaksime nii Ida-Virumaal kui ka üle Eesti, kes on siin 25 aastat elanud, olema meie,» märkis Vähi, vahendab Äripäev.

Eelmisel aastal osales Vähi ka presidentide debatil, kus ta tõstatas küsimuse, et 25 aastat on möödas ning tuleks see vahe «meie» ja «nende» vahel likvideerida. «Me peaksime olema kõik meie,» lausus ta, viidates Eesti julgeolekuküsimusele.

Seda, kas tänase peaministri Jüri Ratase ettepaneku taga tõstada järgmistel valimistel Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele kodakonduse andmine võib olla lihtsalt poliitiline propaganda, Vähi hinnangut andma ei hakanud, põhjendades seda, et ta ise ei osale enam poliitikas.

