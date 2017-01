Üha suurem osa sisserändajaid jääb seatud piirmäärast välja

Eelmisel nädalal jõustunud muudatustega arvatakse siit välja IT-sektorit töötajad, need, kes taotlevad elamisluba ettevõtlusega tegelemiseks ning suurinvestorid.

Samuti ei lähe piirmäära alla USA ja Jaapani kodanikud. Inimesed, kellele on antud elamisluba arvestades rände piirarvu täitumist ning kes ei ole vahepeal teise riiki elama kolinud jäävad sellest samuti välja. Samuti need, kellele on varem antud elamisluba õppimiseks. Sisserände piirarv ei kohaldu ka ajutiselt Eestis viibivatele ja töötavatele välismaalastele.

«Lühiajaliste töölubade arv on lähenemas tähtajalistele elamislubadele,» märkis kaubandus- tööstuskoja korraldatud seminaril siseministeeriumi nõunik Killu Vantsi.