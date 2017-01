Linnaosavalitsuse kolimine Arsenali keskusesse on kahtluse all

«Taavi Rõivase juhitud RKAS-i kiirkorras tehtud otsus Arsenali kinnistute müügiks ja Rosimannuse varjatud osaluse ootamatu ilmsiks tulek näeb avalikkuse silmis üsna halb välja,» ütles Aas.

«Juba see, et riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon on asunud asja lähemalt uurima, heidab kogu projektile negatiivse varju. Peamiselt jääb õhku küsimus, millal Rosimannus kavatses oma osalusest avalikkust teavitada kui poleks ilmunud vastavasisulist Äripäeva artiklit. Tõenäoliselt ei teaks me seda siiani,» lisas Aas.

Linnapea möönis, et korruptsioonikahtluse tõttu on ta juba palunud Põhja-Tallinna vanemal Arsenali keskuse läbirääkimiste osas hetkeks aeg maha võtta. «Juhul kui keskusega toimunud tehingud on korrektsed, ei näe ma probleemi läbirääkimiste jätkamiseks, kuid praegu peab asi saama selgemaks,» märkis ta.

Samas ta rõhutas, et Põhja-Tallinna valitsuse töötajad vajavad kaasaegsemaid tööruume ning efektiivne on tuua ka kõik osakonnad ühe katuse alla kokku.

Riigikogu erikomisjon hakkab uurima Põhja-Tallinnas asuva Arsenali kaubanduskeskuse aluse maa müümist ettevõttele, kus oli aastaid avalikkusele teadmata optsioon ettevõtjal ja Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel.

Kuna kinnistu võõrandanud RKAS-i nõukogu esimees oli toona hilisem peaminister reformierakondlane Taavi Rõivas, võib korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Artur Talviku sõnul näha halvimal juhul tehingus mõjuvõimu kuritarvitamist ja lausa poliitilist korruptsiooni.