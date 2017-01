Üle 50 000 inimese peab ületuleval aastal riigile tulumaksu peale hakkama maksma

«Astmeliselt langeva maksuvaba tulu kehtestamisel tekib tõesti olukord, kus mitme tööandja juurest kokku üle 1200 euro suurust tasu saavatele inimestele on väga keeruline kui mitte võimatu kuupõhiselt õiget maksuvaba tulu arvestada ning tõenäoliselt arvestatakse maksuvaba tulu rohkem, kui aasta peale ette nähtud,» rääkis maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Sama oht kummitab ka kõrgemapalgalisi: üle 2100 euro teenivad inimesed ei tohiks üldse lasta tulumaksuvaba miinimumi enam maha arvestada, et vältida hilisemat juurdemaksmist. Kuna muudatus hakkab kehtima 2018. aastast oleks kõrgepalgalistel järgmise aasta jaanuaris tagumine aeg tulumaksuvaba miinimumi arvestamisest loobumiseks, et 2019. aasta kevadel ebameeldivat juurdemaksmise üllatust ei tekiks.

Liivamägi sõnul saavad inimesed, kes teenivad tulu mitmest allikast, ka ise seda ennetavalt reguleerida, et alatasutud tulumaksu olukorda ei tekiks, kuid see eeldab, et inimene ise selle peale tuleks. «Plaanime e-maksuametisse luua lahendused, et inimesed oleksid kursis oma maksuvaba tulu kasutamisega ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni esitamisel tekib,» sõnas Liivamägi ühe lahenduse osas.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.