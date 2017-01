Priit Sibul soovitab rahandusministril firmaautode värvilistest numbrimärkidest loobuda

«See märgistamine on teema, mis fraktsioonis kindlasti ühest toetust ei leia. Me kindlasti palume Sesteril kaaluda seda,» rääkis rahandusminister Sven Sesteri erakonnakaaslane Priit Sibul ERRi uudisteportaalile.

Riigikogu IRLi fraktsiooni esimees ütles, et tema isiklikult sellel suurt vajadust ei näe ja tema hinnangul ei ole ettevõtjate märgistamine ühel või teisel kujul vajalik. «Mina usaldan ettevõtjaid - kui nad ütlevad, et auto on 100 protsenti nende kasutuses, siis ma eeldan, et nii see ka on.»

Rahandusministeeriumis ette valmistatav tööautode maksustamise muutus tooks kaasa sajaprotsendiliselt ettevõtluses kasutuses olevatele autodele erimärgistuse kleepsude, numbrimärkide või muu sellise kujul, küll aga oli see ainus Sven Sesteri maksumuudatuste ettepanek möödunud nädalasel kabinetiistungil, mille arutamiseni ei jõutud.

