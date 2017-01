Talvik tahab Arsenali keskuse müügitingimusi uurima hakata

«Tahame aru saada, missugused olid Arsenali keskuse kinnistu erastamisega seotud asjaolud ja kas seda tehti kiirkorras ning ebamõistlikult madala hinnaga,» ütles Talvik.

Selle tarvis on Talvik kutsunud täna erikomisjoni ette Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) nõukogu esimehe Tarmo Porgandi, kes peab 2012. aastal toimunud müügitehingu kohta selgitusi jagama. Lisaks soovib komisjon rääkida ka Taavi Rõivasega, kes toona RKAS-i nõukogu juhtis.

Talviku sõnul on kindlasti tegemist juhtumiga, mida tuleks uurida, kuna praegune skeem viitab poliitilisele korruptsioonile. «See vääriks ka eraldi uurimiskomisjoni loomist nagu oli Tallinna Sadama puhul, aga selle loomine on keeruline protsess,» rääkis ta.

Eelmise nädala kolmapäeval kirjutas Äripäev, et Rosimannus vormistas Singapuri ettevõtte kaudu ametlikuks enda osaluse Arsenali keskuses, mille kinnistu müüdi omal ajal IRLi ja Reformierakonna poliitikute otsuste tulemusel lühikese tähtajaga konkursil.

Ajal, mil RKAS-i nõukogu esimees oli Taavi Rõivas, müüdi kunagise sõjatööstuse Arsenal kinnistud ettevõttele, milles aastaid oli varjatult sees ka Rosimannus.

Mõjuka poliitiku investeering oli optsioonina varjatud tema hea tuttava, investeerimispankuri ja kinnisvaraarendaja taustaga Aadu Oja nimele, kes on kaubanduskeskuse omanikfirma Arsenal Center OÜ juht ja üks omanikest.

Rosimannus põhjendas optsiooni sellega, et toona oli Tallinnas võimul linnapeana Edgar Savisaar. «Kogu arendus pidi toimuma täies elujõus Savisaare võimu all olevas Tallinnas ja meil puudus täielik kindlus, et minu erakondlik taust ei saa ettekäändeks linnavõimu erapoolikule suhtumisele, mis võiks kogu arenduse ja teiste projekti investorite huve kahjustada,» selgitas Rosimannus toimunut.