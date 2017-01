Analüütik: nafta on pikaajalisel karuturul, hullem on veel ees

USA presidendivalimistest alates on energiasektor olnud üks parimatest, kirjutab Äripäev.

Aga üks energiasektori fondijuht, kes prognoosis 2014. aastal alanud nafta hinnalangust, hoiatab investoreid, et nood liiga enesekindlaks ei muutuks.

«See on tüüpiline trendivastane ralli, mida kipub pikaajalisel karuturul (langev turg) ikka ette tulema,» ütles Driscoll, kes on investeerimisfirmas T. Rowe Price New Era Fund olnud juba 11 aastat. Ta lisas, et nafta on pikaajalisel karuturul ja hullem on veel ees. Loe edasi Äripäevast.