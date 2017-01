Viha valitseja: kui emotsioonid meid juhivad, tuleb häda

«Ma ei soovi, et inimene enam viha ei tunneks. Viha on loomulik ja normaalne, kuid küsimus on selles, mida ma teen, kui olen vihane. Kas ma käitun destruktiivselt või konstruktiivselt?» ütleb Drõgin, kes Viljandi vanglas huvijuhina töötades hakkas vangidele läbi viima viha juhtimise kursusi, vahendab Äripäev.

Muuhulgas soovitab Drõgin ka alustavatel ettevõtjatel võtta viha juhtimise kursus ette, kuna siis võib inimene jõuda oma tõeliste soovideni, sest üsna tihti me valetame endale, miks me midagi teeme. «Tihti käivad emotsioonid ees, kuid kui emotsioonid meid juhivad, siis tuleb häda,» märgib Drõgin.

