Rootsi ärilehe allikad kinnitavad TV3 müüki

Dagens Industriga kõnelenud kaks sõltumatut allikat ütlesid lehele, et tehing on lähenemas. Lehega rääkinud Swedbanki analüütik Stephen Ward spekuleeris, et tehingu maksumuseks võib isegi kujuneda rohkem kui varem meediast läbi käinud 100 miljonit eurot, võimalik, et isegi kuni 150 miljonit eurot.

Kinnitamata andmetel asus MTG hiljemalt eelmise aasta sügise otsima ostjat oma Balti äridele. MTG soovib müüa kolmes Balti riigis tegutsevad meediakanalid tervikpaketina, kusjuures ostja otsimiseks on mandaadi saanud SEB, kirjutas BNS möödunud aasta novembri lõpus.

Väidetavalt ulatub müügisumma ligi 100 miljoni euroni ning võimalikke ostjaid otsitakse pigem Baltimaadest väljaspoolt.

Rootsi meediakontsern nimetas veel novembri lõpus äride müüki puudutavaid väiteid aga spekulatsiooniks.

«Tegu on kuulujuttude ja spekulatsioonidega, mida MTG ei soovi kommenteerida,» ütles MTG kõneisik Postimehele.

Ülemöödunud aastal kasvas MTG müügitulu Baltimaades, Tšehhis ja Bulgaarias 11,8 protsenti 2,53 miljardi Rootsi kroonini. MTG tegevuskasum televisioonisegmendis Baltimaades, Tšehhis ja Bulgaarias oli mullu 288 miljonit krooni, mis on 44,7 protsenti aasta varasemast enam.

MTG-le kuulub Eestis Viasat Eesti, telekanalid TV3, TV6 ja 3+ ning raadiokanalid Power Hit Radio ning Star FM. Turuosa televisiooniturul Eestis oli MTG-l 15 kuni 49 aastaste vaatajate seas mullu 40,3 protsenti, mis on samal tasemel aasta varasemaga võrreldes.