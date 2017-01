Mõis värsketest pensioniplaanidest: valitsusele on vaja hädatappu

Ettevõtja Jüri Mõis ohkab värske valitsuse pensionikava peale ja lisab, et oli, mis enne oli, aga nendel otsustel oli vähemalt majandusteoreetiline käsitlus iga otsuse taga, kuid nüüd pannakse kõik ühte karjaaeda, et me kõik saaks süüa, vahendab Äripäev.

«Usun, et sellest ei tule midagi välja, aga mine sa hullu tea,» nendib Mõis ja ütleb, et nõustub täiesti reformierakondlase Jürgen Ligiga, kes pärast värske pensionikava avalikustamist ütles, et mitukümmend aastat on seda suunda käidud, tegemist on pika vinnaga süsteemiga, kus nüüd tehakse nii järsk muutus.

«Mina arvan ikkagi, et see valitsus vajab hädatappu,» märgib Mõis, kelle arvates on see, mis on valitsuse vahetusega juhtunud, päris õudne ja panevad teda kodanikuna jahmatama. «Ma ei oleks ka kõige haigemas fantaasias ette kujutanud, et 2017. aastal võib Eestil olla peaminister, kes ei oska inglise keelt.»

