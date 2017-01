Levira soovib teletornist loobuda

«Kuna olete avaldanud soovi loobuda turismiteenuse pakkumisest Tallinna teletornis, siis on kultuuriministeerium valmis kaasa mõtlema teletorni kui turismi- ja muuseumiobjekti käigushoidmise ja arendamise osas,» kirjutab Saar Levira juhatuse esimehele Tiit Tammistele.

Kultuuriministeeriumi hinnangul oleks Saare sõnul sobivaim variant, kui teletorn oleks avalikus kasutuses ja selle omandaks riigi kinnisvara haldav RKAS.

«Sellisel juhul võiks meie esialgsel hinnangul olla võimalik operaator Eesti Ajaloomuuseum ja sisulises mõttes võiks kaaluda ERRi võimalikku huvi,» märkis minister.

Enne otsuste tegemist on Saare sõnul vaja täpsemalt analüüsida võimalike operaatorite valikut ehk millist lisandväärtust üks või teine lahendus neile sisulises ja majanduslikus osas kaasa toob.

AS Levira asutas 2009. aastal SA Tallinna Teletorn eesmärgiga arendada ja majandada Tallinna teletorni kui ajaloolist ja arhitektuurilist turismiobjekti ning pakkuda kvaliteetseid turismi-, kultuuri ja vaba aja teenuseid. Sihtasutusele eraldati 2010. aastal toetust Teletorni rekonstrueerimiseks ja kaasaegseks turismiatraktsiooniks arendamiseks.

Tammiste sõnul lõpeb tänavu 30. septembril SA Tallinna Teletorn kohustus seoses 2010. aastal saadud toetusega tagada projekti tulemusena loodud vara avaliku kasutamine. Ja kuna ASi Levira põhitegevusalaks ei ole Tammiste sõnul turismiteenuste pakkumine, siis otsustas Levira nõukogu mullu septembris, et ettevõte ei ole valmis finantseerima SA Tallinna Teletorn investeeringuid teletorni kui turismiobjekti edaspidisesse arendamisesse ning soovib loobuda SA Tallinna Teletorn kaudu turismialase teenuse pakkumisest teletornis peale tänavu 30. septembrit.

Varem on Saar öelnud, et Levira müügi puhul tuleb eraldada ettevõttest Teletorn.

«Analüüsides Levira müüki, tuleb igakülgselt läbi mõelda teletorni tulevikuga seonduvad teemad. Kultuuriministeerium on seisukohal, et AS-i Levira müügi korral tuleb eraldada teletorn ja sellega seotud kinnistu ning anda see üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile. Tulevikus näeme torni külastajatele avatud osa operaatorina mõnda olemasolevat kultuuriasutust,» on ta varem öelnud.

ASi Levira müügiga hakkas riik tegelema toonase majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi ajal, järgmine minister Urve Palo oli aga Levira müügi vastu, kuna ei suudetud leida sobivat lahendust, kuidas jätta müügist välja teletorn. Seetõttu kiitis valitsus 2015. aasta alguses heaks Levira osaluse müügi katkestamise.