Eesti Energia Jordaania projekt peaks saama rahastuse veebruaris

Jordaania projekti osas on häid uudiseid oodata enne Hiina uut aastat, mis saabub tänavu 28. jaanuaril, ütles Eesti Energia juhatuse liige Andres Vainola BNS-ile. Ta lisas, et isegi kui selleks ajaks Jordaania projekti lõplikku rahastuskokkulepet ei jõuta sõlmida, saab see kindlasti tehtud enne veebruari lõppu.

Eesti Energia allkirjastas mai alguses lepingu, millega müüb 45 protsenti Jordaania põlevkivielektrijaama ja -karjääri projekti aktsiatest Hiina riigiettevõttele Yudean Group (Yudean) ning jääb 10 protsendiga projekti väikeaktsionäriks. Lepingu kohaselt suurendab projekti kaasarendaja YTL International Berhad (YTL) osalust seniselt 30 protsendilt 45 protsendile ja senine väikeaktsionär Near East Investments väljub projektist.

Investeeringu maht on 2,2 miljardit dollarit ja projekti finantseerivad Hiina suurpangad Bank of China ja Industrial Commercial Bank of China. Laenu garanteerib Hiina ekspordikrediidiagentuur Sinosure.

Kui Jordaania 554-megavatise brutovõimsusega põlevkivielektrijaama rajamise lepe lõpliku heakskiidu saab, alustab Guangdong Engineering Power Corporation ka selle ehitusprotsessi.

Eesti Energia on Jordaania projekti seni investeerinud umbes 25 miljonit eurot ja hetkeseisuga ei tohiks ettevõte projektiga kahjumisse jääda, on Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter varem öelnud, lisades, et täpsed numbrid avalikustatakse peale lõplikku rahastamist.