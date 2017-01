Aidu tuulepargi arendaja: Eesti Energia juht eksitab avalikkust

«Sutter väidab, et Tootsi tuulepargi maad anti riigiettevõttele turutingimustel ja seadust järgides. Ta toob paralleeli Aidu tuulepargiga ja esitab väite, et Aidu arenduse eest saab riik 1,8 miljonit eurot. See väide on vale. Riik saab palju-palju rohkem,» märgib Aidu tuulepargi arendaja Oleg Sõnajalg.

Tema sõnul läheb ainuüksi iga-aastane hoonestusõigus 99 aastaks ettevõttele kokku maksma 8,8 miljonit eurot. Sõnajalg ütleb, et sellele tuleb juurde liita veel ligi 6 miljonit eurot hoonestusõiguse võõrandamise tasu, mis suurendab kogusummat 14,8 miljoni euroni. «Kahjuks näeme, et Eesti Energia juhatuse esimees eksitas avalikkust, esitades valeinformatsiooni,» nendib Aidu tuulepargi arendaja.

Mis puudutab aga vaidlusalust Tootsi tuulepargi ala, mille riik on otsustanud 4,1 miljoni euro eest eraldada riigile kuuluvale energiaettevõttele, siis peaks Sõnajala sõnul sinna rajatava 38 tuulikuga Tootsi tuulepargi õiglane turuhind olema hoopis neli korda suurem.

«See on lihtsasti arvutatav. Ühe Aidu tuuliku ehitusõiguse keskmine maksumus on 493 218 eurot. Järelikult peaks Tootsi tuulepargi maade turuhind olema 18,7 miljonit eurot,» selgitas Sõnajalg, kes on seisukohal, et parimal juhul saab valitsuse kingitust Eesti Energiale nimetada 78-protsendilise allahindlusega aastalõpu soodusmüügiks.

Valitsuse eelmise aasta lõpus tehtud otsus on tekitanud palju pahameelt Eesti Energia konkurentides, erasektori tuuleenergia tootjates, kes leiavad, et riik on loonud sellega ebavõrdse konkurentsieelise. Tuuleettevõtted on pöördunud nii Euroopa Komisjoni kui kohtu poole, kuna on seisukohal, et tegemist on olnud riigiabi andmisega, sest Eesti Energia on saanud kinnistu ebatavaliselt madala summa eest.

19. jaanuaril otsustas Tallinna halduskohus peatada valitsuse korralduse, mis määras Tootsi tuulepargi ala Eesti Energiale, kuniks kohtus on selgeks vaieldud, kas tegemist oli ebaõiglase otsusega või mitte.

Loe lisaks: