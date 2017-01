ABB on oma Tallinna äriteeninduskeskusesse tööle võtnud 200 inimest

«Praeguse seisuga töötab keskuses 200 inimese ringis,» ütles ABB Balti riikide juht Bo Henriksson BNS-ile. Tema sõnul pole uute töötajate leidmine olnud eriti keeruline ja kandidaate on olnud piisavalt.

Äriteeninduskeskuse käivitamine on Henrikssoni sõnul kulgenud edukalt.

«Tänaseks oleme saavutanud normaalse töörütmi, töö ja koolitus käivad käsikäes,» sõnas ta.

Ettevõte plaanib töötajate värbamist jätkata ka sel aastal, kuid konkreetsemaid numbreid ei soovinud Henriksson välja tuua.

«Vastavalt vajadusele, mida hetkel on keeruline prognoosida,» ütles ta värbamisplaanide kohta.

Keskuse laiendamist tema sõnul ettevõttel praegu kavas pole.

«Hetkeolukord ja senine kasvutempo rahuldab meie vajadusi,» märkis ta.

Möödunud aasta oktoobris teatas ABB, et nende Tallinna äriteeninduskeskuses hakkab kahe aasta jooksul tööle üle 400 inimese.

ABB Tallinna regionaalne äriteeninduskeskus on üks kuuest keskusest, mida ABB on üle maailma rajanud või rajamas, et muuta ettevõtte töö tõhusamaks ja tulusamaks, koondades ning standardiseerides tugiteenuseid, mida varem osutati 68 riigis eraldi. Keskus pakub tuge ABB finants-, personali- ja tarneahelavaldkonna tegevustele.

ABB Eesti tegevus jaotus seni kolme valdkonda: tuule- ja diiselgeneraatorite, sagedusmuundurite, taastuvenergiaseadmete, elektrikilpide ja komplektalajaamade tootmine; ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektide, kesk- ja madalpingetoodete, automaatikaprojektide ja robotite müük ning korrashoiuteenused tööstusklientidele.

ABB kontserni Eesti üksuse käive moodustas 2015. aastal 155 miljonit eurot ja siinses üksuses töötas kokku keskmiselt 1056 inimest.