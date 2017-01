Rehe sõnul on ta Tere juhtimise täielikult üle võtnud

«Kuna mul on ettevõtte üle täielik kontroll saavutatud, siis üllatusi mulle enam ei ole. Sooviks ikka, et kaubamärgil oleks järgmine hüpe, vaadates investorite poole – siis saab siit korraliku lisaväärtuse välja kasvatada," ütles Rehe BNS-ile.

Tema kinnitusel pole Terel piimatarnetega probleeme.

«Eelmise aasta oktoobris olnud ebakindlus partnerite suhtes on praeguseks läbi räägitud ja võlad üle vaadatud. Kõige tähtsam on suurt pilti vaadates, et kõik Tere 2016. aasta piimatarnijad on meil ka sel aastal. Piimaga oleme täielikult tagatud,» sõnas Rehe.

Tema kinnitusel on Tere endiselt kerges jooksvas kasumis hoolimata piimahindade järsust tõusust viimastel kuudel.

«Raske, sest toorainehindades on toimunud läbimurre. Üldiselt seda kõva häälega turul ei räägita, aga eks ta [piima hind] on 330-360 euro vahel [tonnist],» märkis Rehe.

«Kui te vaatate statistikat, siis septembrist alates on piima hind Eestis tõusnud 64 protsenti. Ma olen panganduse karastusega, aga sellised hinnamuutused on väga suur väljakutse. Kui teiselt poolt vaatame, siis see pendel käib tsüklis – piimafarmeritel on päike tulnud suhteliselt lühikese ajaga välja,» ütles Tere juht.

Maksuvõlg on Terel Krediidiinfo andmetel 2,1 miljonit eurot, novembris oli see veel 1,9 miljonit eurot.

«Võlg on ära fikseeritud möödunud aasta seisuga ja nüüd me ilusti tasume. Iga kuu peab ta allapoole minema,» sõnas Rehe.

Ta kinnitas küll, et läbirääkimised Tere võimaliku ostu osas käivad, kuid oma sõnul ta detailidesse laskuda ei saa, kuna tema ülesandeks on kitsalt Tere igapäevase töö korraldamine.

«Detaile ma ei tea, see, et läbirääkimised investoritega käivad, on korrektne, aga meil on nii-öelda Hiina müür – mina vastutan ettevõtte toimimise eest, omanikud ja antud juhul eeldatavasti ka suurt rolli mängivad pangad räägivad läbi võimalike uute investoritega,» märkis ta.

Tere võimaliku ostjana on meedias kirjutatud suurärimees Toomas Toolist, avalikult on ostuhuvi kinnitanud Maag Grupp, kes tegi mullu aprillis Postimehe andmetel Tere ostmiseks 60 miljoni euro suuruse ettepaneku. Toona deklareeris ettevõte, et ei soovi Oliver Kruudat partnerite seas näha. Maag kinnitas ostuhuvi püsimist ka oktoobris.

Harju maakohus kuulutas oktoobris välja Oliver Kruuda piimatööstuse Tere AS-i emaettevõtte Elveda OÜ pankroti, millega seoses vahetas pankrotihaldur välja ka Tere nõukogu ja juhatuse, määrates muuhulgas ettevõtte juhiks Aivar Rehe.

Terel oli novembri seisuga nõudeid kokku 48,3 miljoni euro eest, laenuvõlg moodustab sellest ligi 36 miljonit eurot.