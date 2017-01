Saaremaale ehitatakse kaasaegne kino ja H&M

«Töötame selle nimel, et kaubandusketid laieneksid ka mere taha. Täna on meil hea meel teatada üürilepingute sõlmimisest H&Mi ja Apollo kinoga. Need on kindlasti saarlastele head uudised, kuna enam ei pea sõitma rõivaostude tegemiseks või kinoelamuse saamiseks Pärnusse või Tallinnasse, vaid kõik on tulevikus olemas kohapeal,» kommenteeris Auriga keskuse esindaja Kristjan Maaroos.

Ehitustööde ajaks jääb keskus avatuks ja tööd planeeritakse lõpetada 2017. aasta teises pooles.

Investeerimisettevõte Voluntas Invest OÜ omandas Auriga keskuse 2015 aasta suvel. Ümberehituste teostajaks on Saaremaa kohalik ettevõte Korberi OÜ ja kaubanduslik konsultant on Dream Centers OÜ.