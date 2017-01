Eesti keskkonnasõbralikuimaks ettevõtteks nimetati äsja hiigelinvesteeringu saanud idufirma

«Tänavuse aasta kandidaadid tegutsevad nii seinast-seina valdkondades, mis tähendab, et üha rohkem ettevõtteid on hakanud keskkonnasõbralikkusele tähelepanu pöörama. Starship Technologies OÜ näol on tegemist innovaatilise ettevõttega, sest nende arendatud robotid ei tekita müra ning kullerteenuse käigus ei teki ka jäätmeid. Piiratud ressurssidega maailmas on selline ettevõtlus kindlasti tulevikutee,» kommenteeris keskkonnaminister Marko Pomerants.

Pakikande robotite arendaja Starship Technologies OÜ asutati 2014. aastal ning lühikese ajaga on ettevõte suutnud saada nii rahvusvahelist tähelepanu kui ka rahastust. Saksa autotootja Daimleri juhtimisel investeeriti eelmise aasta lõpus Eesti startup-ettevõttesse 16,5 miljonit eurot.

Autonoomsed kullerrobotid hakkavad kasutama tsentraalseid keskusplatvorme, mis teenindavad kohalikke piirkondi. Kliendil on võimalus nutitelefoni abil valida endale saadetise saabumisaeg. Energia- ja keskkonnasääst on võrreldes autoga tehtava kullerteenusega märgatav – viimati läbiviidud uuringute abil väheneb energiakulu ja CO2 heite õhku paiskamine koguni kuni 10 korda. Konkursi üldvõitjana saab ettevõte SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot.