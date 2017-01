Peipsi kalakuningas on paadipettusega kohtu all

Kohtusaali saabudes asusid Kärberg ning teda esindav advokaat Olev Kuklase ja tema ettevõtteid OÜ Peipus Fish ja OÜ Omedu Rand esindav kaitsja Margo Normann takistama Äripäeva fotograafi Kärbergi pildistamisel. Normann hakkas fotograafi telefoniga vastu pildistama, püüdes varjata oma kehaga Kärbergi, korrates aina, et Kärberg on lihtsalt kodanik ega taha, et teda pildistataks ning tema vastu ei tohiks olla mingit avalikku huvi.

«Te pildistate mind pahatahtlikult, saate aru,» ärritus endine IRLi volikogu ja Jõgevamaa juhatuse liige Kärberg.

